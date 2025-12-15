Un maxi tamponamento coinvolgente cinque tir si è verificato nel pomeriggio sulla Pontina, all'altezza di Castel di Decima, causando gravi disagi nel traffico. L'incidente ha provocato il blocco totale della carreggiata in direzione Roma, creando un importante punto di criticità sulla strada.

© Latinatoday.it - Incidente sulla Pontina: maxi tamponamento fra cinque tir, traffico bloccato

Caos questo pomeriggio lungo Pontina, dove un maxi incidente stradale si è verificato all'altezza di Castel di Decima, da Latina in direzione Roma. Si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto ben cinque tir che viaggiavano verso la Capitale e che si sono scontrati a catena.Il sinistro si è. Latinatoday.it

Maxi incidente sulla Pontina: strada chiusa e macchina dei soccorsi per lo scontro tra cinque tir (foto e video) - Un boato improvviso, lamiere accartocciate, e la Pontina che si trasforma in pochi minuti in un enorme parcheggio a cielo aperto. msn.com