Incidente sul Lungotevere Flaminio scooter contro spartitraffico | Marco Plez muore a 64 anni

Un grave incidente si è verificato sul Lungotevere Flaminio, all'altezza di Piazzale delle Belle Arti, coinvolgendo uno scooter. Purtroppo, l'urto contro uno spartitraffico è stato fatale per Marco Plez, 64 anni. La tragedia ha suscitato sgomento tra i cittadini e le autorità locali.

