Incidente sul lavoro | 67enne muore schiacciato da un carico di terra

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Viggiano, in Basilicata, provocando la morte di un uomo di 67 anni. L'operaio, residente a Montesano sulla Marcellana, è stato trovato schiacciato da un carico di terra dietro un autocarro ribaltabile. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi legati alle attività di cantiere e trasporto.

Tragedia a Viggiano (Potenza) in Basilicata, dove un operaio di 67 anni residente a Montesano sulla Marcellana è stato rinvenuto sotto un cumulo di terra dietro il cassone di un autocarro ribaltabile che la trasportava. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Viggiano, il personale. Salernotoday.it

