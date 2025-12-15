Incidente sul lavoro | 67enne muore schiacciato da un carico di terra

Un tragico incidente sul lavoro si è verificato a Viggiano, in Basilicata, provocando la morte di un uomo di 67 anni. L'operaio, residente a Montesano sulla Marcellana, è stato trovato schiacciato da un carico di terra dietro un autocarro ribaltabile. La vicenda evidenzia ancora una volta i rischi legati alle attività di cantiere e trasporto.

