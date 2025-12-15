Incidente stradale nel giorno della gita a scuola Vincenzo Sepe muore a 16 anni

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina ad Arco Felice, durante una gita scolastica, causando la morte di Vincenzo Sepe, 16 anni. Nato a Mugnano e residente a Marano di Napoli, il giovane ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. La notizia ha sconvolto la comunità e gli studenti coinvolti.

È Vincenzo Sepe, nato a Mugnano ma residente a Marano di Napoli, il 16enne che ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina ad Arco Felice nel comune di Pozzuoli. Il giovane era andato a prendere in scooter l'amico 17enne G.I, residente a Bacoli.

Un grave incidente stradale, costato la vita a un minorenne residente a Marano di 16 anni, Vincenzo Sepe, si è verificato a Pozzuoli. Secondo le prime notizie, il giovane studente viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora da accertare, è rima - facebook.com facebook

