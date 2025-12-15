Incidente stradale investita una bambina di 3 anni che era in bicicletta con la mamma

Questa mattina a Brugherio si è verificato un incidente stradale alle 9, coinvolgendo una bambina di 3 anni in bicicletta, accompagnata dalla madre. L’incidente è avvenuto alla rotatoria di via Lombardia-via Virgilio, generando preoccupazione tra i residenti. Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

© Monzatoday.it - Incidente stradale, investita una bambina di 3 anni che era in bicicletta con la mamma Paura questa mattina per un incidente stradale nel quale è rimasta coinvolta una bambina di 3 anni. Il fatto è accaduto a Brugherio, verso le 9 di lunedì 15 dicembre, alla rotonda di via Lombardia-via Virgilio.L'incidente stradaleDalle prime informazioni diffuse dalla polizia locale intervenuta. Monzatoday.it TRAGEDIA SULL’A5: BIMBA DI DUE MESI VOLA FUORI DALL’AUTO E MUORE INVESTITA DA ALTRA AUTO - VOLPIANO Bimba di 2 mesi morta nell'incidente, l'uomo alla guida del furgone: «Pensavo di aver urtato un cinghiale». Ma i testimoni danno un'altra versione - Si tratta delle parole pronunciate dall'uomo che era alla guida del furgone che ha urtato la Fiat 500X di Costanza Flora, mamma ... leggo.it

Bimba morta sull'A5, la confessione dell'uomo che avrebbe causato l'incidente: "Non volevo scappare" - Le parole del conducente del furgone che avrebbe tamponato l'auto con la piccola Lucia: "Ero sotto choc e sono ripartito" ... rainews.it

Tragedia a #Rimini per la morte in un incidente stradale di una ragazzina di appena 18 anni: stava andando a scuola in motorino con un'amica. x.com

Tragico incidente stradale sulla Sp 263 tra un autoarticolato e una Fiat Punto - facebook.com facebook