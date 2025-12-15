Un grave incidente in autostrada in Kenya ha causato la perdita di diverse vite di una famiglia, che stava tornando da un matrimonio. La tragedia ha sconvolto la comunità, trasformando una serata di festa in un dramma straziante. L'incidente solleva interrogativi sulle condizioni delle strade e sulla sicurezza dei viaggi familiari.

© Tvzap.it - Incidente shock in autostrada, strage di famiglia: tornavano tutti da un matrimonio

– Una serata di festa si è trasformata in una tragedia sulle strade del Kenya. Dodici persone appartenenti alla stessa famiglia sono morte in un grave incidente stradale mentre stavano tornando da un matrimonio. Il gruppo viaggiava su un pulmino insieme ad altri invitati quando il mezzo è stato coinvolto in uno scontro con due camion lungo una delle principali arterie della zona. Secondo quanto ricostruito, l’impatto ha provocato una vera e propria strage, interrompendo bruscamente un momento di celebrazione e lasciando un bilancio particolarmente pesante in termini di vite umane. Tvzap.it

