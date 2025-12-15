Incidente Rimini auto investe scooter con a bordo 2 ragazze dirette a scuola | morta 18enne Martina Gnoli in prognosi riservata l' amica - VIDEO

Tragico incidente questa mattina a Rimini, dove un'auto ha investito uno scooter con due ragazze a bordo, dirette a scuola. L'impatto, avvenuto intorno alle 7.30, ha provocato la morte di Martina Gnoli, 18 anni, e ha lasciato l'amica in prognosi riservata. La dinamica si è svolta durante un sorpasso, coinvolgendo una Dacia Sandero.

© Ilgiornaleditalia.it - Incidente Rimini, auto investe scooter con a bordo 2 ragazze dirette a scuola: morta 18enne Martina Gnoli, in prognosi riservata l'amica - VIDEO L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina: una Dacia Sandero si è scontrata con un motorino in fase di sorpasso Una ragazza di soli 18 anni, Martina Gnoli, è morta dopo che lo scooter su cui viaggiava è stato colpito e sbalzato da un'auto in corsa. Con lei, a bordo de. Ilgiornaleditalia.it RIMINI: Lo investe con l'auto e lo uccide, 63enne muore sulla via Emilia | VIDEO Incidente a Rimini, auto contro scooter: Martina Gnoli muore a 18 anni, ferita l’amica. Stavano andando a scuola - La dinamica dello scontro al vaglio degli investigatori intervenuti ... ilrestodelcarlino.it

Rimini, schianto tra auto e moto: morta una 18enne mentre andava a scuola - Era sul motorino con una compagna, ora ricoverata in prognosi riservata. msn.com

Ancora un tragico incidente: a Pozzuoli un 16enne, che guidava lo scooter, è morto sul colpo e un 17enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un’auto. Stavano andando a scuola. Stamane a Rimini era morta una ragazza di 18anni in motorino, do - facebook.com facebook

Tragedia a #Rimini per la morte in un incidente stradale di una ragazzina di appena 18 anni: stava andando a scuola in motorino con un'amica. x.com