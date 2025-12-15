Incidente mortale sulla Monti Lepini | chi era Domenico Mimmo Attinà

Un grave incidente stradale si è verificato a Giuliano di Roma, nei pressi del ristorante “Il Laghetto”, causando la tragica morte di Domenico “Mimmo” Attinà. L'incidente ha suscitato grande cordoglio nella comunità locale, lasciando un vuoto nel cuore di amici e familiari.

Un grave incidente stradale avvenuto a Giuliano di Roma, nei pressi del ristorante "Il Laghetto", è costato la vita a Domenico Attinà, conosciuto da tutti come Mimmo. Secondo le ricostruzioni, un'auto proveniente dal senso opposto, dopo un sorpasso, avrebbe travolto il veicolo su cui viaggiava il medico. L'impatto è stato fatale: Attinà è deceduto sul colpo. Accanto a lui si trovava Alessandro Simone, 53 anni, di Arce, consigliere comunale: l'uomo è stato elitrasportato al San Camillo di Roma ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Un medico stimato e legato al suo territorio.

