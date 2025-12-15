Incidente mortale a Pozzuoli | 16enne muore in scooter grave l’amicoStavano andando a scuola

Tragedia questa mattina a Pozzuoli, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente in scooter. Il minorenne, proveniente da Marano, era insieme a un amico di 17 anni quando il veicolo si è schiantato contro un’auto. L’incidente, ancora sotto indagine, ha coinvolto due giovani diretti a scuola.

© Teleclubitalia.it - Incidente mortale a Pozzuoli: 16enne muore in scooter, grave l'amico.Stavano andando a scuola Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove un giovane di 16 anni è deceduto a causa di un incidente. Il minorenne, di Marano, viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 17 anni, quando il mezzo si è schiantato contro un'auto per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto è avvenuto in via Fasano, .