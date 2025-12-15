Incidente mortale a Pozzuoli | 16enne muore in scooter grave l’amico Stavano andando a scuola

Tragedia questa mattina a Pozzuoli, dove un ragazzo di 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in scooter con un amico. L'incidente, ancora sotto indagine, ha coinvolto anche un'auto, lasciando l’amico 17enne in condizioni gravi. La fatalità si è verificata durante il tragitto verso scuola, sconvolgendo la comunità locale.

