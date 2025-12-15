Incidente mentre andavano a scuola | la 18enne Martina Gnoli muore a Santarcangelo grave l’amica

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Santarcangelo, coinvolgendo due giovani in scooter mentre si recavano a scuola. Purtroppo, la 18enne Martina Gnoli ha perso la vita, mentre l’amica è rimasta gravemente ferita. L’incidente ha suscitato sgomento nella comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale.

Si chiamava Martina Gnoli la 18enne deceduta questa mattina in un incidente in scooter, mentre andava a scuola insieme ad una coetanea. La ragazza, che era alla guida di uno scooter 125, è residente a Santarcangelo e frequentava l'Istituto Belluzzi di Rimini. L'incidente è avvenuto poco distante dall'abitazione di famiglia, i genitori hanno una nota ditta di costruzioni a Sant'Ermete, località.

