Incidente in autostrada auto si ribalta tra Fino Mornasco e Lomazzo nord | ferito un 63enne

Nella tarda serata di domenica 14 dicembre 2025, un incidente sulla A9 tra Fino Mornasco e Lomazzo Nord ha coinvolto un'auto che si è ribaltata, causando il ferimento di un uomo di 63 anni. L’accaduto ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi per gestire la situazione e garantire l’assistenza.

© Quicomo.it - Incidente in autostrada, auto si ribalta tra Fino Mornasco e Lomazzo nord: ferito un 63enne Incidente nella tarda serata di domenica 14 dicembre 2025 sull'autostrada A9, nel tratto compreso tra Fino Mornasco e Lomazzo nord. Poco prima delle 23 un'auto si è ribaltata, rendendo necessario l'intervento dei soccorsi in codice rosso.A bordo del veicolo si trovava un uomo di 63 anni, rimasto.