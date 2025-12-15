Inchiesta sul calcio la ' scalata' alla Ternana finisce in Procura
Un'inchiesta di AGI svela una presunta scalata alla Ternana calcio, coinvolgendo la famiglia Rizzo, titolare del club. Dopo le indagini, la famiglia si prepara a rispondere con una strategia di controffensiva. La vicenda mette in luce tensioni e potenziali irregolarità nel mondo del calcio.
AGI - Dopo l' inchiesta di AGI, la famiglia Rizzo - titolare della Ternana calcio -, prepara il contrattacco. Nei prossimi giorni, infatti, secondo quanto si apprende da diverse fonti, sarà presentato un nuovo esposto alla procura di Roma in relazione a quello che sembrerebbe essere un tentativo di scalata alla Ternana. La scalata alla Ternana. Bersagli dell'esposto sarebbero coloro che hanno determinato quella che viene definita una vera e propria " crisi aziendale ", ovvero il vicepresidente Massimo Ferrero - ex presidente della Sampdoria calcio -, e l'amministratore unico Tiziana Pucci. Agi.it
