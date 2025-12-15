Inchiesta San Raffaele verifiche su formazione infermieri della cooperativa | istruiti sul campo prima di entrare in turno?

Ancora sotto indagine, il caso San Raffaele riguarda le verifiche sulla formazione degli infermieri della cooperativa coinvolta, con attenzione alle modalità di preparazione sul campo prima dell’ingresso in turno. L'inchiesta della Procura di Milano mira a chiarire le cause delle recenti disfunzioni nell'unità operativa dell'Iceberg, sede anche del pronto soccorso.

Milano, 15 dicembre 2025 – Si torna a parlare del caso San Raffaele: diversi i temi dell' inchiesta conoscitiva della Procura di Milano che dovrà far luce sulla vicenda che oltre una settimana fa ha creato disfunzioni nell' unità operativa che ha sede nella palazzina chiamata Iceberg e che è dotata anche di pronto soccorso. San Raffaele, l’Iceberg e la cooperativa lucana: chi sono e da chi vengono assunti gli infermieri del caos in reparto Personale istruito?. Sotto la lente non solo la regolarità del contratto che ha esternalizzato il servizio infermieristico nel reparto di medicina ad alta complessità del San Raffaele, ma anche accertare se il personale, che poi si è rivelato non essere all'altezza della situazione, sia stato adeguatamente formato e se, nei giorni precedenti i disagi che si sono verificati tra il 5 e il 7 dicembre, sia stato istruito con un training sul campo in modo da avere le nozioni base, per esempio, sulla dispensa dei farmaci o sul funzionamento delle apparecchiature. Ilgiorno.it

