Incendio nel deposito di materassi fumo nero invade la strada

Un incendio si è sviluppato nel deposito di materassi del negozio “Adelaideflex” in via Caduti sul Lavoro a Santa Maria Capua Vetere. Il fumo nero ha invaso la strada, creando preoccupazione tra residenti e passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Incendio in un deposito di materassi. È quanto accaduto presso il negozio “Adelaideflex” di via Caduti sul Lavoro a Santa Maria Capua Vetere. Fiamme e fumo nero si sono sprigionate dal deposito. Immediata la chiamata al 115. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco di Caserta con un'autobotte. Casertanews.it Massafra, incendio in un deposito di materassi Incendio a Rovello Porro, autotreno pieno di materassi prende fuoco: densa colonna di fumo - 30 di oggi, giorno di Ferragosto, all'interno del perimetro della ditta Seco in via Vittorio Veneto, a Rovello Porro. ilgiorno.it Grosso incendio a Calcio, brucia una ditta di materassi - Le fiamme sono state fin da subito molto alte ed erano visibili a chilometri di distanza così come il fumo che ha coinvolto l’area circostante. ecodibergamo.it INDAGINI IN CORSO/Incendio a deposito spedizioni alle porte di Taranto, in fiamme 25 furgoni https://www.giornaleditaranto.com/cms/index.phpoption=com_k2&view=item&id=13181:indagini-in-corso-incendio-a-deposito-spedizioni-alle-porte-di-taranto-in-fi - facebook.com facebook