Incendio in un locale a Velletri tra le ipotesi c'è una vendetta di adolescenti rimproverati
Sarebbe un atto doloso l'incendio che nel weekend ha distrutto parte del Vogue di Velletri. Tra le ipotesi c'è una vendetta da parte di adolescenti. Fanpage.it
Rocca di Papa - Incendio a Monte Vescovo: fiamme spente con l'elicottero
Incendio in un locale a Velletri, tra le ipotesi c’è una vendetta di adolescenti rimproverati - Sarebbe un atto doloso l’incendio che nel weekend ha distrutto parte del Vogue di Velletri. fanpage.it
Incendio a Velletri, locale dato alle fiamme. L'ipotesi della vendetta di adolescenti dopo un rimprovero - I titolari del locale hanno spiegato la loro amarezza con un post: "Non ci sono altre spiegazioni, non riusciamo a pensare ad altro". romatoday.it
Vogue Cocktail Bar a Velletri: incendio distrugge la struttura Velletri, incendio nella notte al Vogue Cocktail Bar: indagini in corso VELLETRI – Nella notte tra ieri e oggi un incendio ha gravemente danneggiato il locale Vogue Cocktail Bar, situato in Via Appia S - facebook.com facebook
25 persone sono morte in un incendio in un locale a Goa, in India x.com