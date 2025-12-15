Incendio in un locale a Velletri tra le ipotesi c'è una vendetta di adolescenti rimproverati

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Sarebbe un atto doloso l'incendio che nel weekend ha distrutto parte del Vogue di Velletri. Tra le ipotesi c'è una vendetta da parte di adolescenti. Fanpage.it

Rocca di Papa - Incendio a Monte Vescovo: fiamme spente con l'elicottero

Video Rocca di Papa - Incendio a Monte Vescovo: fiamme spente con l'elicottero

incendio locale velletri ipotesiIncendio in un locale a Velletri, tra le ipotesi c’è una vendetta di adolescenti rimproverati - Sarebbe un atto doloso l’incendio che nel weekend ha distrutto parte del Vogue di Velletri. fanpage.it

Incendio a Velletri, locale dato alle fiamme. L'ipotesi della vendetta di adolescenti dopo un rimprovero - I titolari del locale hanno spiegato la loro amarezza con un post: "Non ci sono altre spiegazioni, non riusciamo a pensare ad altro". romatoday.it