Incendio in un autolavaggio coinvolte anche delle automobili

Nella serata di ieri, domenica 14 dicembre, un incendio ha colpito l’autolavaggio di un distributore di carburante, coinvolgendo anche alcune automobili. L’evento ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

© Veneziatoday.it - Incendio in un autolavaggio, coinvolte anche delle automobili L'autolavaggio di un distributore di carburante è andato a fuoco nella serata di ieri, domenica 14 dicembre. L'incendio si è verificato in via Nazionale a Mira. Erano le 22 quando è partito l'allarme per le fiamme alte, in un punto potenzialmente pericoloso. Nessuna persona è risultata comunque. Veneziatoday.it Auto avvolta dalle fiamme a Sesto Calende Fvg, incendio autovettura all'alba: macchina distrutta, nessuna persona coinvolta - Un’auto è andata completamente distrutta in un violento incendio scoppiato alle prime luci dell’alba a Sacile, in provincia di Pordenone. triestecafe.it

MIRA (VE), INCENDIO NELL'AUTOLAVAGGIO DI UN DISTRIBUTORE SU VIA NAZIONALE Dalle 22 circa di stasera, un incendio sta coinvolgendo l'autolavaggio di un distributore di carburante in via Nazionale, a Mira (VE). Le fiamme hanno coinvolto diverse - facebook.com facebook