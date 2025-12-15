Inaugurata la palestra del Rota di Calolzio | Una scuola cresciuta negli anni e diventata un punto di riferimento

È stata inaugurata la nuova palestra del Liceo Rota di Calolziocorte, un moderno spazio dedicato all'attività sportiva degli studenti. La cerimonia di apertura, ricca di momenti simbolici e coinvolgenti, ha segnato un importante traguardo per la scuola, che si conferma come punto di riferimento nel territorio.

La nuova palestra della scuola superiore Rota di Calolziocorte è diventata realtà. Una cerimonia molto partecipata e coinvolgente - con Inno d'Italia e lettura di articoli della Costituzione - ha accompagnato il taglio del nastro del nuovo moderno spazio attrezzato per l'attività sportiva dei.

La nuova palestra dell'Istituto Rota è realtà: "Abbiatene cura" - La cerimonia di inaugurazione questa mattina, lunedì, alla presenza delle istituzioni e degli studenti 3,7 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, per restituire alla scuola e alla comunità uno spazio.

