inaugurata la centralina progetto osservanza primo spazio riqualificato

Da edificio tecnico dimenticato a spazio vivo al servizio della comunità. È stata inaugurata ieri mattina, all’interno del complesso dell’Osservanza, la Centralina, nuovo luogo dedicato alla mobilità attiva, alla partecipazione e alla promozione del benessere delle persone. L’ex Cabina elettrica, piccola architettura degli anni Trenta, torna così a nuova vita diventando il primo spazio restituito alla città nell’ambito del grande progetto di rigenerazione urbana dell’area. Completamente riqualificata grazie a un intervento finanziato dal Pnrr, la struttura – costruita tra il 1930 e il 1940 e in passato adibita prima a deposito e poi a cabina elettrica – è stata trasformata in uno spazio di circa 100 metri quadrati su due livelli, pensato come punto di riferimento per cittadini e visitatori. Ilrestodelcarlino.it

