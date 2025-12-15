Inaugurata la Centralina Progetto Osservanza Primo spazio riqualificato
È stata inaugurata la Centralina, il primo spazio riqualificato del progetto Osservanza. Trasformato da edificio tecnico dimenticato a punto di aggregazione per la comunità, offre un ambiente dedicato alla mobilità attiva, alla partecipazione e al benessere delle persone, contribuendo alla riqualificazione e rivitalizzazione del complesso.
Da edificio tecnico dimenticato a spazio vivo al servizio della comunità. È stata inaugurata ieri mattina, all’interno del complesso dell’Osservanza, la Centralina, nuovo luogo dedicato alla mobilità attiva, alla partecipazione e alla promozione del benessere delle persone. L’ex Cabina elettrica, piccola architettura degli anni Trenta, torna così a nuova vita diventando il primo spazio restituito alla città nell’ambito del grande progetto di rigenerazione urbana dell’area. Completamente riqualificata grazie a un intervento finanziato dal Pnrr, la struttura – costruita tra il 1930 e il 1940 e in passato adibita prima a deposito e poi a cabina elettrica – è stata trasformata in uno spazio di circa 100 metri quadrati su due livelli, pensato come punto di riferimento per cittadini e visitatori. Ilrestodelcarlino.it
