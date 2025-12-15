© Ilfoglio.it - In Un posto al sole Raffaele vuole andare in pensione. Ma non si capisce come sostituirlo

È il giorno dell’assemblea di condominio, convocata per decidere della sostituzione di Ra?aele che ha deciso di andare in pensione. Rosa non vuole accettare l’incarico, non potendo fare su e giù da casa sua a Posillipo. Eppure, a parte Alberto, lei piace a tutti i condomini. La soluzione sarebbe darle l’appartamento riservato proprio al portiere, che però da anni è occupato da Guido e Mariella. Per Roberto Ferri non ci sarebbe nessun problema, ma Michele e Nico si rifiutano di cacciarli dal palazzo. La proposta quindi è di aumentare lo stipendio a Rosa, o?rendole orari flessibili. L’alternativa sarebbe quella dei videocitofoni, a sostituire il servizio di portierato. Ilfoglio.it

La Vendetta di Raffaele Giordano -UPAS

In Un posto al sole Raffaele vuole andare in pensione. Ma non si capisce come sostituirlo - La soluzione sarebbe darle l’appartamento riservato proprio al portiere, che però da anni è occupato da Guido e Mariella. ilfoglio.it