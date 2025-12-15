In Un posto al sole Raffaele vuole andare in pensione Ma non si capisce come sostituirlo
È il giorno dell’assemblea di condominio, convocata per decidere della sostituzione di Ra?aele che ha deciso di andare in pensione. Rosa non vuole accettare l’incarico, non potendo fare su e giù da casa sua a Posillipo. Eppure, a parte Alberto, lei piace a tutti i condomini. La soluzione sarebbe darle l’appartamento riservato proprio al portiere, che però da anni è occupato da Guido e Mariella. Per Roberto Ferri non ci sarebbe nessun problema, ma Michele e Nico si rifiutano di cacciarli dal palazzo. La proposta quindi è di aumentare lo stipendio a Rosa, o?rendole orari flessibili. L’alternativa sarebbe quella dei videocitofoni, a sostituire il servizio di portierato. Ilfoglio.it
La Vendetta di Raffaele Giordano -UPAS
In Un posto al sole Raffaele vuole andare in pensione. Ma non si capisce come sostituirlo - La soluzione sarebbe darle l’appartamento riservato proprio al portiere, che però da anni è occupato da Guido e Mariella. ilfoglio.it
In Un posto al sole l'epopea della pensione di Raffaele sembra finalmente rientrare - Dopo le grandi liti delle scorse puntate, ora persino Renato arriva a più miti consigli e si riavvicina al cognato confessandogli che se ha reagito così è solo perché, sotto sotto, gli vuole bene e gl ... ilfoglio.it
Un posto al sole, le anticipazioni della puntata di lunedì 15 dicembre: Guido e Mariella rischiano di PERDERE CASA! La settimana si apre con Gennaro in preda al panico per il ritorno di Okoro. L’uomo teme seriamente che la sua posizione possa aggravars - facebook.com facebook