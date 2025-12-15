In Umbria un albero di Natale fatto di trattori

A Montefalco, in Umbria, è stato realizzato un originale albero di Natale composto da trattori, simbolo dell’identità agricola della zona. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con gli agricoltori locali e le istituzioni, celebra le tradizioni e l’economia del territorio con un’installazione unica e suggestiva.

© Perugiatoday.it - In Umbria un albero di Natale fatto di trattori A Montefalco un albero di Natale fatto di trattori, un’iniziativa promossa quest’anno dal Consorzio Tutela Vini Montefalco insieme agli agricoltori locali e in collaborazione con le istituzioni cittadine. Domenica 21 dicembre si terrà la terza edizione di un evento nato per celebrare, con un. Perugiatoday.it Gubbio | l'albero di Natale più grande del mondo Arriva anche l’albero di Natale fatto coi trattori - Terza edizione a Montefalco per l’iniziativa promossa quest’anno dal Consorzio tutela vini di Montefalco che ha organizzato la rappresentazione coi ... umbria24.it In Umbria un albero di Natale fatto di trattori - albero natalizio realizzato con i trattori degli agricoltori del territorio, con i fari a simulare le luci di ... perugiatoday.it

Weekend Natalizio tra Toscana e Umbria: Arezzo, Gubbio con l’albero di Natale più grande del mondo Assisi e Perugia - facebook.com facebook

Umbria, Castiglione del Lago, L'albero sul Lago x.com