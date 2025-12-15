In Umbria un albero di Natale fatto di trattori

A Montefalco, in Umbria, è stato realizzato un originale albero di Natale composto da trattori, simbolo dell’identità agricola della zona. L’iniziativa, promossa dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con gli agricoltori locali e le istituzioni, celebra le tradizioni e l’economia del territorio con un’installazione unica e suggestiva.

