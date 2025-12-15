In tre lasciano ‘Limes’ Argentieri | Una nube tossica sull’Ucraina

Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute, ha lasciato la rivista di geopolitica “Limes”, di cui faceva parte dal 1993. La sua uscita si inserisce in un contesto di analisi e riflessione sulle tensioni internazionali, in particolare riguardo alla crisi in Ucraina e alle sue implicazioni geopolitiche.

(Adnkronos) – Federigo Argentieri, professore di scienze politiche e direttore del Guarini Institute for Public Affairs della John Cabot University, è stato nel comitato redazionale di "Limes", la rivista di geopolitica diretta da Lucio Caracciolo, sin dalla sua fondazione nel 1993. Ma il mese scorso ha inviato un telegramma, insieme a Franz Giustincich e Giorgio .

