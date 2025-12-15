In rampa di lancio il tour 2026 di Alfa tra le date in programma anche Senigallia
Alfa si prepara a tornare dal vivo con il suo tour estivo 2026, portando la propria musica in diverse città italiane. Tra le tappe in programma anche Senigallia, anticipando le date ufficiali nei palazzetti previste per la fine dell’anno. Un’occasione imperdibile per i fan di vivere l’emozione dei concerti dal vivo.
SENIGALLIA - In attesa delle date del nuovo tour nei palazzetti, previsto per la fine del 2026, Alfa è pronto a riportare la sua musica dal vivo in giro per l’Italia la prossima estate. Dopo un anno ricco di successi, il giovane cantautore genovese annuncia oggi le prime date del suo tour estivo. Anconatoday.it
In rampa di lancio il tour 2026 di Alfa, tra le date in programma anche Senigallia - Dopo un anno ricco di successi e i sold out nella tournèe nazionale ed europea, il giovane cantautore genovese mette in cantiere una nuova serie di show che si preannuncia come un'esplosione di energi
