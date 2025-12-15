In questa Cgil non mi riconosco più Parla l’ex portavoce Massimo Gibelli

Massimo Gibelli, ex portavoce di sei segretari generali della Cgil, analizza il cambiamento e le criticità al suo interno, esprimendo un commento critico nei confronti della direzione attuale. La sua esperienza e il suo punto di vista offrono uno sguardo interno sulle trasformazioni e le tensioni che attraversano il sindacato.

