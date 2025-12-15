In giro per San Cristoforo con una pistola a tamburo 61enne pregiudicato arrestato

Un uomo di 61 anni, pregiudicato catanese, è stato arrestato dai carabinieri di piazza Dante durante un controllo a San Cristoforo. L’arresto è avvenuto per il porto abusivo di arma da fuoco, dopo che i militari hanno trovato una pistola a tamburo con cui l’uomo si aggirava.

© Cataniatoday.it - In giro per San Cristoforo con una pistola a tamburo, 61enne pregiudicato arrestato I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato un pregiudicato catanese 61enne, per porto abusivo di arma da fuoco. I militari dell'Arma, impegnati in un servizio in abiti borghesi, nel quartiere San Cristoforo, hanno notato, in via Di Giacomo all'angolo con il cortile Pispisella, il pregiudicato.

