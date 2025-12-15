In eredità al Comune alloggi box e titoli

L'articolo presenta un'analisi delle recenti eredità lasciate al Comune, tra cui alloggi, box, titoli e fondi destinati a minori e persone in difficoltà. Viene inoltre evidenziata la destinazione di aiuti al canile e gattile, testimonianza di un impegno comunitario volto a sostenere le fasce più vulnerabili e le passioni degli abitanti.

Appartamenti al mare, box (con auto all'interno compresa), fondi destinati a minori soli e persone in difficoltà, aiuti al canile-gattile da chi ha avuto la passione per gli animali. Ammontano complessivamente a 372mila euro i proventi da eredità e legati testamentari che nel corso del 2024 sono stati destinati alla Direzione Welfare e Salute del Comune, che li ha incamerati via via nel corso dell'anno. Donazioni alla città. Si tratta di tre lasciti, il più importante - 270 mila euro - per espressa volontà delle defunta era destinato «al supporto dei minori in difficoltà», ed è stato quindi utilizzato per gestire i centri diurni per minori. Ilgiornale.it

