In centro a Bergamo negozi che aprono altri che chiudono | il turnover ora è più veloce
Il centro di Bergamo vive un rapido ricambio commerciale, con negozi che aprono e chiudono a ritmo accelerato. Via XX Settembre rappresenta un esempio emblematico di questa trasformazione, tra cambi di insegne, spostamenti e il rischio di perdere attività storiche come Giochi Preziosi, mentre nuove realtà emergono nei locali precedentemente occupati da attività storiche.
IL VALZER DELLE INSEGNE. In via XX Settembre in città Giochi Preziosi a rischio. Un atelier di moda al posto dello storico fiorista Ravasio, c’è chi cambia posizione. Novità tra benessere e abbigliamento. Ecodibergamo.it
