In cenere 430 ettari di terreno Allevatore di nuovo condannato

Il 25 marzo 2020, un incendio ha distrutto oltre 430 ettari di terreno tra pascolo e zone boschive nell’Alpe Brento di Garzeno, in provincia di Como. L’evento ha causato ingenti danni ambientali e ha portato alla condanna di un allevatore coinvolto nel rogo. La vicenda evidenzia le conseguenze di incendi di vaste proporzioni su territori rurali e ecosistemi locali.

© Ilgiorno.it - In cenere 430 ettari di terreno . Allevatore di nuovo condannato GARZENO (Como) A fuoco, il 25 marzo 2020, era andata un'area di oltre 430 ettari di terreno, in buona parte adibita a pascolo e in parte boschiva, nella zona dell'Alpe Brento di Garzeno. Le fiamme inoltre, estendendosi velocemente, avevano anche distrutto una cascina di proprietà di una donna. I vigili del fuoco e i carabinieri forestali avevano successivamente ricostruito l'origine e la dinamica di quel rogo, che era partito da diversi punti di innesco con una matrice chiaramente dolosa, ed era proseguito per circa quattro giorni prima che si riuscisse a domarlo e a mettere in sicurezza l'area, privandola di focolai.

