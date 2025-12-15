In Brianza è nato il primo liceo coreutico | oltre mille mq tra campus aule didattiche e sale prove

A Monza è stato inaugurato il primo liceo coreutico statale della Brianza, un nuovo polo di eccellenza per la formazione artistica. Con oltre mille metri quadrati tra campus, aule e sale prove, questa struttura rappresenta un importante ampliamento dell’offerta educativa nella regione, posizionando la città tra i principali centri di formazione coreutica in Lombardia.

Oggi a Monza è stato inaugurato il primo liceo coreutico statale della Brianza. Un taglio del nastro atteso da tempo e che pone la città di Teodolinda tra i poli di eccellenza per la formazione artistica in Lombardia, insieme ad altri cinque istituti statali.

