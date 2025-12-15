In Australia via libera a leggi più severe sulle armi dopo la strage di Bondi Beach I due killer erano padre e figlio

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Australia, sono state approvate leggi più severe sulle armi in seguito alla strage di Bondi Beach, dove padre e figlio hanno ucciso almeno 15 persone durante la festa di Hanukkah. Il Paese, ancora sotto shock, ha osservato bandiere a mezz’asta per commemorare le vittime di questa drammatica tragedia.

in australia via libera a leggi pi249 severe sulle armi dopo la strage di bondi beach i due killer erano padre e figlio

© Ilfattoquotidiano.it - In Australia via libera a leggi più severe sulle armi dopo la strage di Bondi Beach. I due killer erano padre e figlio

Le bandiere a mezz’asta in tutta l’Australia segnano il lutto di un Paese sotto choc per la s trage di Bondi Beach, dove due killer hanno ucciso almeno 15 persone – 16 con uno degli attentatori – durante la cerimonia della festa ebraica di Hanukkah e ne hanno ferite oltre 40. La vittima più giovane è una bimba di 10 anni, Matilda. Stava festeggiando insieme alla famiglia ed è deceduta in ospedale per le ferite riportate. Ad aprire il fuoco sono stati padre e figlio, come ha confermato il capo della polizia Mal Lanyon: il padre, di circa 50 anni, è morto sul luogo dell’attentato e da dieci anni possedeva legalmente licenze per la detenzione di armi. Ilfattoquotidiano.it

Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof

Video Reazione di un alunno dopo l’insulto dal Prof

Milan-Como in Australia: via libera condizionato dalla Confederazione asiatica, ora manca solo la FIFA - La Lega valuta i vincoli imposti: se tutto sarà rispettato, resterà soltanto l’ultimo ... fanpage.it

Milan-Como, dall’Uefa via libera a disputare la partita di Serie A in Australia - Como all'estero, "ma in via eccezionale" e in considerazione delle "lacune normative a livello globale". tg24.sky.it