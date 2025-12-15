In arrivo la demenziale tassa di due euro sui pacchi sotto i 150 euro | un governo sempre più nemico delle classi popolari
Il governo propone una tassa di due euro sui pacchi sotto i 150 euro, suscitando critiche e preoccupazioni. Questa misura, presentata come un nuovo balzello, rischia di pesare sulle spalle delle classi popolari e di aumentare i costi per i consumatori, alimentando il malcontento verso le politiche economiche attuali.
Una proposta folle, che deve essere analizzata criticamente E adesso il giullaresco governo della destra bluette neo-liberale, filoatlantista e filobancaria di Giorgia Meloni ci fa un bel pacco di Natale, come usa dire. Leggiamo infatti che in manovra è prevista l'introduzione di una tassa di. Ilgiornaleditalia.it
