Imu approvate le nuove aliquote | chi pagherà di più e quali esenzioni sono previste

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato le nuove aliquote 2026 dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con 19 voti favorevoli e 11 astenuti. L'articolo illustra le modifiche alle aliquote, chi potrebbe pagare di più e le eventuali esenzioni previste per i contribuenti.

Il consiglio comunale di Perugia ha approvato con 19 voti a favore e 11 astenuti le aliquote 2026 dell'Imposta municipale propria (Imu)."Le aliquote – ha spiegato l'assessora Alessandra Sartore - risultano confermate nella stessa misura applicata nell'anno 2025".Nel dettaglio per l'abitazione.

