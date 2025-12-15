Imprenditrice e istruttrice di guida è campionessa di rally una passione di famiglia Si tiene in forma con una dieta povera di carboidrati e ricca di proteine e allenamenti quotidiani Ama cucinare e i film con animali eroi

Nata a Sanremo nel 1971, Patrizia Sciascia è un'icona dell'automobilismo femminile. Ha partecipato come pilota a numerose competizioni nazionali e ha da poco conquistato il 3° posto assoluto al prestigioso Rallye Sanremo Leggenda. Dalla F4 al cinema, la pilota Ginevra Panzeri star a Leolandia X Tra le sue migliori prestazioni, la conquista del primo posto nella selezione nazionale Subaro Italia con l'ingresso nella squadra ufficiale e la vittoria del Campionato Italiano di Rally categoria femminile. Ama cucinare, allenarsi sul lungomare i film romantici e, naturalmente, le gare di rally. Con l'obiettivo di salire sul podio, ma anche di ispirare altre donne a inseguire la propria velocità.