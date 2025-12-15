Impianto danneggiato a Gallico marina Sorical ripristina il servizio

A Gallico Marina, il servizio idrico è stato interrotto a causa del danneggiamento e furto dell'impianto elettrico da parte di ignoti. Dopo l'intervento di Sorical, il servizio è stato ripristinato, garantendo la ripresa delle attività e la normale distribuzione dell'acqua nella zona.

© Reggiotoday.it - Impianto danneggiato a Gallico marina, Sorical ripristina il servizio Sorical ha comunicato il ripristino del servizio dell'impianto di Gallico marina che era inattivo dalla scorsa notte a seguito del danneggiamento e furto dell'impianto elettrico da parte di ignoti. Il disservizio è stato risolto dopo le ore 17. Una squadra specializzata della Sorical ha proceduto.

Furto all’impianto Sorical di Gallico Marina: disservizi idrici a Reggio Calabria - È stato attivato il piano di emergenza con il servizio di autobotti in diversi quartieri ... corrieredellacalabria.it

