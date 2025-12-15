Il Napoli subisce una pesante sconfitta contro l’Udinese, segnando la seconda battuta d’arresto consecutiva dopo il ko in Champions League contro il Benfica. La partita evidenzia le difficoltà della squadra in un momento cruciale della stagione, suscitando reazioni e riflessioni sul percorso e le ambizioni partenopee.

© Spazionapoli.it - “Imperdonabile”: bocciatura pesantissima dopo Udinese-Napoli

Una sconfitta pesante e amara, quella del Napoli in campionato contro l’Udinese, la seconda di fila dopo il ko rimediato in Champions League contro il Benfica. Per gli azzurri un’occasione sprecata, primo ceduto consegnato nelle mani dell’Inter di Chivu ha battuto il Genoa ed approfittato così della debacle del Napoli e dello stop del Milan contro il Sassuolo. Napoli, Hojlund bocciato dai quotidiani. Uno dei giocatori che ha deluso maggiormente è stato di sicuro Rasmus Hojlund, protagonista in negativo di un match che l’ha visto sottotono e non in grado di sfruttare le occasioni a disposizione. Spazionapoli.it