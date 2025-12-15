Impallomeni pronto a scommetterci | Per la prima volta si è vista la mano di Spalletti è stata una Juve diversa Ora con la Roma…

Impallomeni evidenzia come la Juventus abbia mostrato una svolta significativa sotto la guida di Spalletti, definendo la partita contro il Bologna come la prima dimostrazione concreta della sua mano. Ora, l’attenzione si sposta sulla sfida contro la Roma, considerata il vero banco di prova per confermare la rinascita dei bianconeri.

Impallomeni esalta la metamorfosi bianconera vista al Dall’Ara e indica nel prossimo big match l’esame definitivo per certificare la guarigione. La pesantissima vittoria conquistata dalla Juventus sul campo del Bologna, sigillata dalla rete decisiva di Cabal, potrebbe rappresentare molto più di un semplice successo esterno: ha tutte le sembianze di un autentico punto di svolta per l’intera annata bianconera. Oltre al valore aritmetico dei tre punti, fondamentali per accorciare la classifica, ciò che ha colpito maggiormente gli addetti ai lavori è stata la qualità e la sostanza della prestazione offerta dalla squadra. Juventusnews24.com

