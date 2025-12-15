immobili in costruzione si perdono le agevolazioni prima casa dopo 3 anni

Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che le agevolazioni prima casa decadono automaticamente dopo tre anni dall'acquisto, se l'immobile in costruzione non è stato completato. Questo principio si applica anche ai contratti di acquisto ancora in fase di realizzazione, evidenziando l'importanza di rispettare i termini stabiliti per conservare i benefici fiscali.

Si ha un tempo massimo di tre anni, poi le agevolazioni prima casa decadono in automatico. È quanto emerge da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, che ha analizzato il caso di un immobile ancora in costruzione per il quale gli sconti fiscali sono decaduti dopo tre anni dalla data di acquisto perché i lavori non sono stati ultimati. La perdita delle agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa comporta il pagamento della differenza tra le imposte ordinarie e quelle versate in misura agevolata nel momento in cui è stato effettuato l’acquisto. A cui si aggiunge una sanzione pari al 30% della differenza d’imposta. Quifinanza.it

