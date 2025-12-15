Imam Shahin i giudici smontano il decreto di espulsione | via libera all’uscita dal Cpr

La Corte d’Appello di Torino ha annullato il decreto di espulsione di Imam Shahin, ordinando la sua liberazione dal Centro di Permanenza Ristretta di Caltanissetta. La decisione ha portato alla cessazione del suo trattenimento, aprendo la strada alla sua uscita dal centro di detenzione.

La Corte d’Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, detenuto nel Cpr di Caltanissetta. I giudici hanno accolto uno dei ricorsi presentati dalla difesa, ritenendo che, anche alla luce di nuova documentazione acquisita agli atti, non emergano elementi tali da configurare un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l’ordine pubblico. Shahin era stato destinatario di un decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ilgiornale.it

Mohamed Shahin, parla il ministro Piantedosi: «Espulso non perché imam, ma per le sue frequentazioni» - Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi da Atreju sull'espulsione di Shahin, che in piazza Castello a Torino aveva detto: «Quello che è successo il 7 ottobre non è una violenza». torino.corriere.it