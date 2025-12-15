Imam libero l' esultanza di Salis | Piantedosi FdI e Lega sconfitti

Mohamed Shahin, imam di Torino detenuto ingiustamente nel CPR di Caltanissetta e a rischio deportazione, è stato finalmente liberato. La sua vicenda ha suscitato reazioni e commenti, tra cui l'esultanza di Salis, che ha commentato la sconfitta di Piantedosi, FdI e Lega in questa battaglia.

"Mohamed Shahin, l'imam di Torino ingiustamente detenuto nel CPR di Caltanissetta e a rischio di deportazione dopo una vita trascorsa in Italia, è libero. La Corte d'appello di Torino ha accolto il riesame sulla convalida del trattenimento, rilevando che non sussistono elementi tali da giustificare l'espulsione". Lo scrive sui social l'europarlamentare Ilaria Salis (Avs). "Montaruli e Piantedosi, Fratelli d'Italia e Lega: sconfitti su tutta la linea; la loro caccia alle streghe era illegittima. Oggi, anche grazie alle mobilitazioni, vincono lo stato di diritto e la democrazia. Una società più sicura non è una società chiusa e omogenea, sospettosa e armata, ma una società aperta e plurale, dove - nel rispetto dell'Altro e dei valori di uguaglianza e libertà - le diversità culturali possono convivere pacificamente". Iltempo.it

