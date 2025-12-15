Imam liberato Viminale pensa a ricorso

Il Viminale sta valutando un ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Torino, che ha recentemente liberato l'imam di San Salvario, Mohamed Shahin. La questione suscita dibattiti e attenzione pubblica, mentre le autorità politiche e giudiziarie analizzano le possibili implicazioni di questa decisione.

Il Viminale starebbe valutando la presentazione di un ricorso contro la decisione della Corte d'Appello di Torino, che ha "liberato" l'imam di San Salvario Mohamed Shahin. Era stato il ministro Piantedosi a firmare il decreto di espulsione per Shahin. La premier Meloni commenta sui social: "Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?".

Libero l'imam di Torino, Meloni, sicurezza impossibile se dei giudici annullano ogni misura - Non è stata gradita al Viminale la pronuncia del Corte d'appello di Torino che ha 'liberato' l'imam di San Salvario Mohamed Shahin. ansa.it

Mohamed Shahin, l’imam di Torino liberato dal Cpr: le frasi che giustificavano il 7 ottobre e le proteste pro-Pal prima delle decisione dei giudici x.com

Vergogna! Per i giudici di Torino non bastano le parole schifose dell’imam Mohamed Shahin, che aveva incendiato le piazze dell’odio dicendo di essere “d’accordo con quello che è successo il 7 ottobre”: poco fa la Corte d’Appello lo ha liberato dal Cpr annull - facebook.com facebook