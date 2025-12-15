Imam di Torino Meloni all' attacco | Sicurezza italiani impossibile se giudici annullano ogni misura

Dopo la decisione della Corte d’Appello di Torino di annullare il trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, la premier Meloni ha espresso dure critiche, evidenziando come tali provvedimenti compromettano la sicurezza degli italiani. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione dei casi di immigrazione e sulla tutela della sicurezza pubblica in Italia.

Duro attacco della premier Meloni dopo la liberazione dell'imam di Torino: "La Corte d’Appello di Torino ha disposto la cessazione del trattenimento dell’imam Mohamed Shahin, destinatario di un decreto di espulsione firmato dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Parliamo di una persona che ha definito l’attacco del 7 ottobre un atto di 'resistenza', negandone la violenza. Che, dalle mie parti, significa giustificare, se non istigare, il terrorismo. Qualcuno mi può spiegare come facciamo a difendere la sicurezza degli italiani se ogni iniziativa che va in questo senso viene sistematicamente annullata da alcuni giudici?". Ilgiornale.it

Il governo Meloni vuole consegnare un uomo innocente al regime egiziano solo perché ha difeso Gaza.

