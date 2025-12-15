Ilary Blasi si sposa svelata la data del matrimonio con Bastian

Ilary Blasi e Bastian Personaggi Tv si preparano a convolare a nozze, segnando un nuovo capitolo nella vita della conduttrice. Dopo la separazione da Francesco Totti, la coppia ha annunciato la data del matrimonio, suscitando grande attenzione e curiosità tra i fan. Un momento di rinnovamento che segna l'inizio di una nuova avventura sentimentale.

Dopo la burrascosa separazione dall'ex capitano della Roma, la conduttrice è al centro di voci sempre più insistenti che la vedrebbero pronta a convolare a nozze con l'imprenditore tedesco Bastian Muller. Tre anni di amore intenso e la volontà di voltare definitivamente pagina. Ma c'è un nodo legale cruciale da sciogliere. Ilary Blasi e Bastian Muller convoleranno a nozze il 6 giugno a Ischia.

Ilary Blasi presto sposa, svelata la data e il luogo delle nozze con Bastian Muller - In attesa del divorzio da Totti, Ilary Blasi è pronta a convolare a nozze con Bastian Muller: svelata la data delle nozze e la location ... libero.it

