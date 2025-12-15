Ilary Blasi e le future nozze con Bastian Muller c' è la data del matrimonio

Ilary Blasi si prepara a convolare a nozze con Bastian Muller, dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. La coppia, insieme dal 2023, si appresta a vivere il suo giorno speciale, segnando un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Ecco tutte le informazioni sulla data e i dettagli del prossimo matrimonio.

Il matrimonio con Francesco Totti è ormai ai titoli di coda e, stando alle ultime indiscrezioni, Ilary Blasi è pronta a sposare il compagno Bastian Muller, con il quale ha una relazione dal 2023. C'è solo da attendere la conferma del divorzio. La separazione dall'ex marito è stata particolarmente difficile. Sono volati stracci, sotto gli occhi di tutti. Ma dopo tanta sofferenza, recriminazioni e continui botta e risposta, pare essere giunta la fine. L'udienza per il divorzio è fissata per il prossimo 21 marzo 2026. A quel punto la celebre coppia formata da Totti e Blasi non sarà più tale, legalmente, ed entrambi potranno dedicarsi ai rispettivi nuovi compagni di vita. Ilgiornale.it

