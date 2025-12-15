Ilary Blasi e Bastian Muller | possibile data e luogo delle nozze

Ilary Blasi e Bastian Muller sono al centro dell'attenzione per il loro imminente matrimonio. Dopo il divorzio da Francesco Totti, la conduttrice ha ritrovato la felicità con il nuovo compagno. Si specula sulle possibili date e location delle nozze, che rappresentano un momento importante nella loro vita.

Ilary Blasi da tempo ha archiviato i diciassette di matrimonio con Francesco Totti, e il suo cuore ora batte solo per Bastian Muller. Tuttavia il contenzioso legale con il suo ex marito continua e la separazione si è trasformata in una lunga battaglia giudiziaria. Tra interviste e un contenzioso serrato su beni, mantenimento e frequentazioni, la vicenda è stata una delle più seguite degli ultimi anni. Ora, però, una finestra temporale sembra definire l’uscita dal tunnel. E, con esse, si fa più concreto l’orizzonte dei nuovi progetti di vita dei due ex, entrambi già legati sentimentalmente. Brutto periodo e decisione importante presa da Belen Rodriguez Il contenzioso tra Ilary Blasi e Francesco Totti: dalle accuse private ai riflettori. Anticipazionitv.it

#IlaryBlasi e #BastianMuller: passeggiata per le strade innevate di #StMoritz

