L'imam Mohamed Shahin di Torino è stato finalmente liberato dopo che la Corte d'Appello ha accolto il ricorso, revocando la detenzione nel Cpr di Caltanissetta. La decisione segna un importante sviluppo nel caso, suscitando reazioni di soddisfazione e speranza.

© Ilgiornale.it - Ilaria Salis esulta per la liberazione dell'imam

L' imam di Torino è tornato in libertà: la Corte d'Appello di Torino ha accolto il ricorso di Mohamed Shahin, trattenuto nel Cpr di Caltanissetta dalla fine di novembre. Secondo i giudici non è necessario il trattenimento perché " sono emerse nuove informazioni tali da mettere in discussione la legittimità del trattenimento ". Tra i primi che sono accorsi a esultare sui social c'è Ilaria Salis, che aveva definito l'atto del ministero dell'Interno per ragioni di sicurezza nazionale come un "atto politico". "La Corte d’appello di Torino ha accolto il riesame sulla convalida del trattenimento, rilevando che non sussistono elementi tali da giustificarlo. Ilgiornale.it

