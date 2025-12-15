Il Viminale prosegue con il piano di espulsione dell'imam di Torino, nonostante la decisione della Corte d'Appello di Torino. La corte ha infatti accolto il ricorso degli avvocati di Mohamed Shahin, disponendo la cessazione del suo trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. La vicenda evidenzia le tensioni tra le autorità e le decisioni giudiziarie in materia di immigrazione.

© Iltempo.it - Il Viminale non si fa fermare dalla Corte d'Appello: avanti con l'espulsione dell'imam di Torino

La Corte di Appello di Torino, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati dell'imam Mohamed Shahin, si è pronunciata a favore della cessazione del trattenimento nel Cpr di Caltanissetta. Secondo i giudici non sussistono elementi che possono far parlare di sicurezza per lo Stato o per l'ordine pubblico. Nonostante questo il Viminale andrà avanti sull'espulsione di Shahin dopo la decisione della Corte di Appello di Torino. Il ministero dell'Interno, infatti, farà ricorso in Cassazione per ottenere il rimpatrio dell'Imam ritenuto pericoloso per la sicurezza nazionale. Dopo la decisione in appello era arrivato il commento del capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami: “La decisione della Corte d'Appello di Torino di liberare l'imam Mohamed Shahin, nonostante un'espulsione firmata dal ministro Piantedosi per motivi legati alla sicurezza nazionale, rappresenta l'ennesimo schiaffo allo Stato e a chi ogni giorno lavora per proteggerlo. Iltempo.it

Sea-Watch, Meloni: Rimpatriamo gli immigrati a bordo e affondiamo la nave

Un intervento necessario per fermare la violenza digitale. Guardate il video - facebook.com facebook