Il video di Cancelo che aggredisce un passeggero in aereo e gli toglie il telefono | cosa è successo

