Il Vicenza detta legge Pergolettese serie nera Pesano due espulsioni

© Sport.quotidiano.net - Il Vicenza detta legge. Pergolettese, serie nera. Pesano due espulsioni di Raffaele Sisti La Pergolettese finisce in nove. La capolista Vicenza passa con un solo gol di scarto. Buona prestazione per i gialloblù che, però, gioco forza restano in zona playout: 14 gare senza vittorie, 6 punti e il recente tandem panchinaro Curioni-Tacchinardi. La dirigenza dovrà intervenire sul mercato per un’organico che in quest’ultimo mese ha evidenziato lacune soprattutto a centrocampo. All’orizzonte altro big match, domenica a Lecco. La cronaca della partita: ospiti pericolosi al 10’ con una conclusione di Sandon, ma la sfera esce di pochissimo. Al 36’ bella rovesciata di Stuckler: palla che colpisce il palo esterno. Sport.quotidiano.net Il Vicenza detta legge. Pergolettese, serie nera. Pesano due espulsioni - La capolista Vicenza passa con un solo gol di scarto. sport.quotidiano.net

