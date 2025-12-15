Il vescovo di Sydney | L' odio verso gli ebrei è un male indicibile che va ripudiato

Il vescovo di Sydney condanna fermamente l'antisemitismo crescente, definendolo un male indicibile da ripudiare. Negli ultimi due anni, si è assistito a un aumento di intimidazioni e divisioni, con un linguaggio incendiario che normalizza atteggiamenti discriminatori, richiedendo un forte impegno della società nel contrastare ogni forma di odio verso gli ebrei.

"Da oltre due anni si è sviluppato un clima di antisemitismo pubblico che ha portato a intimidazione, divisione e alla normalizzazione di un linguaggio incendiario. Di fronte alla mia stessa catted.

