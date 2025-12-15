Il Vescovo celebrerà la Messa in carcere il 22 dicembre

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 dicembre, il Vescovo Monsignor Beschi celebrerà la Messa presso il carcere di Via Gleno, in occasione del Giubileo. L'iniziativa mira a portare un messaggio di speranza e solidarietà ai detenuti, sottolineando l'importanza di prossimità e spiritualità anche in contesti di detenzione.

il vescovo celebrer224 la messa in carcere il 22 dicembre

© Ecodibergamo.it - Il Vescovo celebrerà la Messa in carcere il 22 dicembre

IN VIA GLENO. Monsignor Beschi celebrerà l’Eucarestia all’internodella casa circondariale nell’ambito del Giubileo. Ecodibergamo.it

vescovo celebrer224 messa carcereIl Vescovo celebrerà la Messa in carcere il 22 dicembre - Monsignor Beschi celebrerà l’Eucarestia all’internodella casa circondariale nell’ambito del Giubileo. ecodibergamo.it

vescovo celebrer224 messa carcereGiubileo dei detenuti. Il vescovo di Trento: "In carcere chi soffre di più, per questo siamo qui" - "Persone che possono avere sbagliato, ma in loro c'è una grande carica umana", dice il vescovo ... rainews.it