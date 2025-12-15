Il Vescovo celebrerà la Messa in carcere il 22 dicembre
Il 22 dicembre, il Vescovo Monsignor Beschi celebrerà la Messa presso il carcere di Via Gleno, in occasione del Giubileo. L'iniziativa mira a portare un messaggio di speranza e solidarietà ai detenuti, sottolineando l'importanza di prossimità e spiritualità anche in contesti di detenzione.
IN VIA GLENO. Monsignor Beschi celebrerà l’Eucarestia all’internodella casa circondariale nell’ambito del Giubileo. Ecodibergamo.it
